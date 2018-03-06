Посольство США выступило с заявлением о 100-летии Брест-Литовского мирного договора

25 марта белорусы будут чтить память тех, кто вопреки тяжелым, неблагоприятным обстоятельствам отстаивал свою национальную идентичность и независимость. Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси, распространенном в связи со столетием подписания Брест-Литовского мирного договора.

«Ужас войны схлынул с этой земли, оставив за собой другие конфликты, горе и разрушение. Заключенный мир был, к сожалению, недолгим, — говорится в заявлении. — Первая мировая война оставила глубокий отпечаток на человечестве. Вместе с посольствами других стран, принимавших участие в Великой войне, посольство США отдает дань уважения погибшим солдатам и мирным гражданам, а также их родным».

Ежегодно на День перемирия (11 ноября, когда страны Антанты и блока Центральных держав договорились о приостановлении боевых действий) в честь жертв войны звучит колокол, пишет БелаПАН.

«В Беларуси бывшие враги лежат рядом друг с другом на многочисленных кладбищах вдоль всей бывшей линии фронта — в полностью уничтоженной тогда Сморгони, в Креве, Борунах, Ошмянах, Богданове, Мяделе, Воложине, Барановичах, — отмечается в заявлении. — Белорусы, которые никогда не успокаивались и всегда стремились к справедливости и независимости, после заключения мира предприняли попытку в конце концов установить собственную государственность. Однако в водовороте противоречивых целей, амбиций, настроений и военных присутствий Белорусская Народная Республика просуществовала менее года».