Лукашенко упростил способы сдачи жилья в аренду
Согласно новому указу главы государства в Беларуси упрощены требования к сдаче в аренду квартир.
Так, упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физлицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам.
Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме, пишет БЕЛТА. Также больше не следует регистрировать сделки в местных органах власти.
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