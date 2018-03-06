Лукашенко упростил способы сдачи жилья в аренду

Согласно новому указу главы государства в Беларуси упрощены требования к сдаче в аренду квартир.

Так, упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физлицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам.

Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме, пишет БЕЛТА. Также больше не следует регистрировать сделки в местных органах власти.

