Глава Минпрома экстренно отправился из-за пожара на БМЗ

Министр промышленности Виталий Вовк отправился в Жлобин на Белорусский металлургический завод для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.

«Министр сегодня утром выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии», – уточнил пресс-секретарь.

Вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар, в результате которого остановлен технологический процесс выплавки стали. По данным МЧС, в 20:39 поступило сообщение о сработке сигнализации в электросталеплавильном цехе № 1 БМЗ в Жлобине по улице Промышленной.