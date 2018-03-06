Глава Минпрома экстренно отправился из-за пожара на БМЗ

/ Происшествия
Просмотров: 692 Комментариев: 0

Министр промышленности Виталий Вовк отправился в Жлобин на Белорусский металлургический завод для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.

«Министр сегодня утром выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии», – уточнил пресс-секретарь.

Вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар, в результате которого остановлен технологический процесс выплавки стали. По данным МЧС, в 20:39 поступило сообщение о сработке сигнализации в электросталеплавильном цехе № 1 БМЗ в Жлобине по улице Промышленной.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: пожар БМЗ Минпром Персона: Виталий Вовк Город: Жлобин

Другие материалы на эту тему:

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)