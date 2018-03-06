Девятовский о новом министре спорта: трезво мыслящий, адекватный человек

Александр Лукашенко поручил новому министру спорта заняться дисциплиной в отрасли.

«Дисциплина всегда полезна, в любой работе», — заявил БелаПАН глава Белорусской федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский, комментируя поручения главы государства новому министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.

«Дисциплина — хорошее слово, если им не спекулировать, — убежден Девятовский. — Каждый на своем участке не должен давать задний ход. Не должно быть послаблений в работе: ай, сегодня не буду — завтра. Это будет накапливаться, а в спорте высших достижений это недопустимо. На поводу у спортсмена идти нельзя».

По мнению собеседника, любая перестановка, особенно на таком уровне, — это усиление и обновление кадров.

«Время покажет, как будут развиваться события, но в любом случае верю, что в госаппарате не может быть случайных людей. Семь раз отмеряется, прежде чем принимается решение. Лично с новым министром не знаком, но по его послужному списку вижу, что это человек волевой», — сказал Девятовский.

Он рассчитывает, что новому министру потребуется минимальный срок на адаптацию. «Уверен, что никаких конфликтов не будет. Задачи поставлены, их надо выполнять», — подчеркнул собеседник.

Девятовский поддержал требование Лукашенко продвигать спорт в массы. «В легкой атлетике мы этим как раз и занимаемся. Понятно, что все чемпионами не станут, но чем больше мы привлечем, «прокрутим» людей, тем больше у нас будет приверженцев здорового образа жизни, а с профессиональной точки зрения — больше возможностей отбора», — сказал он.

По словам Девятовского, в легкой атлетике сейчас смена поколений и результаты пока не оправдывают ожиданий, однако на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио планируется завоевать три-четыре медали.

Представитель Минспорта, пожелавший остаться неназванным, отметил, что видел Ковальчука на заседаниях оргкомитета по проведению рождественского хоккейного турнира любителей на призы Александра Лукашенко.

«Он отвечал за вопросы безопасности. Оставил впечатление трезво мыслящего, адекватного человека, не выпячивающего свою работу», — заявил собеседник.