Обувное предприятие «Луч» из центра Минска пока переезжать не будет

Переезд обувного ОАО «Луч» из центра Минска отложено. Об этом сообщил первый зампред концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин.

«Да, действительно, был разработан проект выноса «Луча» из центра Минска, но кризис 2009 года не позволил привлечь инвестора, а само общество такой объем финансовых вложений не может осилить. Поэтому был подготовлен доклад главе государства с просьбой приостановить процесс, получено согласие. Предприятие в настоящий момент будет работать на том же месте», — сказал Мирусин.

Изначально «Луч» предполагалось перенести на площадку за пределами МКАД, но из-за того, что предприятие заняло бы пахотные земли, от этой идеи отказались. Затем появился вариант переноса производства на улицу Матусевича, где сейчас расположено ОАО «Сукно». В свою очередь «Сукно» планируется перенести на территорию ОАО «Камволь», расположенного по улице Маяковского.

Минское ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь-«Луч» расположено по адресу: улица Короля, 2.