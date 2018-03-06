Данкверт: у белорусов будут новые трудности с их товаром

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Сергей Данкверт прогнозирует возникновение новых трудностей для белорусских производителей с поставками продукции в Россию после 1 июля.

«Нужно понять, что вопросы электронной прослеживаемости необходимо решить, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», показанном 6 марта. — Вот наступит 1 июля, мы электронные ветсертификаты будем иметь. А белорусская продукция как будет въезжать — по бумажным? А у нас их уже никуда не запишешь, у нас они должны быть в электронном виде. Мы не будем на границе исправлять и вносить бумажные сертификаты в электронный вид, у нас на это людей нет».

Такая продукция не будет пропущена на российский рынок, подчеркнул Данкверта.

Между тем, в Минске рассчитывают, что белорусская и российская системы прослеживаемости животноводческой продукции будут синхронизированы до 1 июня. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов 1 марта на международном форуме «Беларусь аграрная».

По его словам, в прошлом году в Беларуси разработана собственная программа «Белорусская информационная система идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения», которая сейчас и проходит тестирование. Реализуются пилотные проекты на базе Брестского и Гродненского мясокомбинатов, а также молочных предприятий «Савушкин продукт» и «Бабушкина крынка».

«Наша система будет адаптирована к российской системе «Меркурий». Это станет следующим шагом к созданию общего рынка, позволит прослеживать и избегать случаи фальсификации товаров, в том числе молочных и мясных. Она снижает количество претензий от любой страны, в которую поставляется продукция», — сказал Богданов.

По его мнению, внедрение национальной системы будет несложным, поскольку в стране уже почти на 100% внедрена электронная идентификация скота.

Автоматизированная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения Animal Identification Traceability System (AITS) разработана Межотраслевым научно-практическим центром систем идентификации и электронных деловых операций Национальной академии наук Беларуси.

В настоящее время Беларусь и Россия пытаются урегулировать проблему с поставками белорусской молочной продукции на российский рынок.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки такой продукции, сочтя ее небезопасной. Изначально ограничения планировалось ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, позже — на 15-ое. Переговоры на эту тему продожаются.