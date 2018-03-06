«Штадлер Минск» будет контролировать трамваи в России

Специалисты предприятия «Штадлер Минск» будут вовлечены в обслуживание трамваев, поставленных в Россию с завода в Фаниполе (Минский район).

Швейцарская компания Stadler и петербургская Транспортная концессионная компания подписали договор на техническое обслуживание и ремонт 23 трамваев «Чижик» сроком на пять лет. Для Stadler это первый контракт полного обслуживания трамваев в России.

«На начальном этапе сотрудники «Штадлера Минск» будут также вовлечены в обеспечение сервиса», — сообщили БелаПАН на белорусском предприятии.

Договор комплексного обслуживания до 2022 года включает планово-предупредительный ремонт и внеплановое техническое обслуживание, уборку подвижного состава, оперативную поддержку, управленческие функции и материальное обеспечение.

Специалисты Stadler будут осуществлять сервисные работы в ремонтном депо заказчика в Санкт-Петербурге с марта 2018 года.

Как считают в компании Stadler, таким образом она сможет укрепить позиции на рынке России и обеспечить комплексный и качественный сервис.

В августе 2016 года Stadler подписал контракт на поставку 23 трамваев «Метелица» для Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Заказчиком и эксплуатирующей организацией является Транспортная концессионная компания. Со стороны клиента трамвай получил название «Чижик».

Заказ выполняют на заводе Stadler в Фаниполе. Первую партию трамваев поставили в ноябре 2017 года, вторую — в январе 2018-го, поставка третьей партии должна завершиться в июле 2018 года.

