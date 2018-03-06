Опубликованы последние минуты переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Опубликованы последние переговоры пилотом разбившегося борта Ан-148.
«КВС» в расшифровке означает «командир воздушного судна», «ВП» — «второй пилот».
КВС: Вверх, вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то.
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп... 390!
После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолет вниз, добавляет телеканал «78».
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ******, 200 скорость, ****!
КВС: Высота! Высота! Высота!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Всё, *****.»
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из «Домодедова» в Орск. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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