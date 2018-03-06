Опубликованы последние минуты переговоров пилотов разбившегося Ан-148

Опубликованы последние переговоры пилотом разбившегося борта Ан-148.

«КВС» в расшифровке означает «командир воздушного судна», «ВП» — «второй пилот».

КВС: Вверх, вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то.

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп... 390!

После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолет вниз, добавляет телеканал «78».

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ******, 200 скорость, ****!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, *****.»

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из «Домодедова» в Орск. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.