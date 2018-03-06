Данкверт обвинил белорусские молокоперерабатывающие предприятия в поставках фальсификата

Белорусские молокоперерабатывающие предприятия, в отношении которых Россельхознадзор намерен ввести санкции, поставляют в Россию фальсифицированную продукцию в виде сырья для дальнейшей переработки через российских посредников, зарегистрированных в Брянской и Смоленской областях, заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24», показанном 6 марта.

В настоящее время, напомним, Беларусь и Россия пытаются урегулировать проблему поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки такой продукции, сочтя ее небезопасной. Изначально ограничения планировалось ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, позже — на 15-е. Переговоры на эту тему продолжаются, пишет БелаПАН.

Данкверт подчеркнул, что сам он в переговорах не участвует, поскольку в Беларуси правоохранительные органы по поручению Александра Лукашенко проводят проверку его действий на посту главы службы на наличие в них состава уголовного преступления.

«Переговоры эти проходят. Вся ситуация, которая сложилась сегодня, — это результат долгой работы. Мы подняли наши письма с 2016 года: по сегодняшний день мы написали нашим белорусским коллегам 71 письмо с различными предупреждениями, просьбами усилить контроль, озаботиться ситуацией. Наши белорусские коллеги в силу каких-то определенных вещей что-то делали, что-то не делали, поэтому, когда мы начали обнаруживать большее, мы стали принимать меры. Эти меры мы стали принимать к той продукции, которая наносит больше всего вреда и которая идет в переработку», — сказал Данкверт.

По его словам, специалисты Россельхознадзора выяснили, что большое количество фальсифицированных сухих молочных продуктов, а также наливного молока концентрированного и сливок обезжиренных поставляются в адрес российских предприятий, которые зарабатывают деньги как посредники, перепродавая сырье непосредственно производителям. «Поставлялось концентрированное и обезжиренное молоко со следами растительных жиров», — пояснил Данкверт.

В такой ситуации, по его словам, российские переработчики производили продукцию из фальсификата, «сами того не понимая». «А если входной контроль слабый, тогда получается такая вот ситуация», — добавил глава Россельхознадзора.

В феврале прошлого года Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. «Все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

Спустя четыре дня после этого МВД Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.