Данкверт намекнул, что под видом белорусского молочного сырья в РФ идет европейская санкционка

Очередные упреки белорусской стороне высказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Сергей Данкверт. По его мнению, под видом белорусского молочного сырья в Россию продолжает поступать европейская продукция, находящаяся под российскими контрсанкциями. Об этом Данкверт заявил в интервью телеканалу «Россия 24», пишет БелаПАН.

«Продолжается безусловно (поставка санкционной продукции. — БелаПАН.). И мы об этом говорим, потому что у нас ряд предприятий, которые зарегистрированы в России... типа предприятия «Белруспродукт», которое как раз является потребителем того сухого молока, которое мы задержали сегодня или вчера в Оренбурге, из Киргизии якобы. А оно все европейское, и срезаны этикетки», — сказал Данкверт.

По его словам, в Кыргызстан это молоко, «судя по всему, не заходило». «Из Беларуси везут европейское молоко? Вполне вероятно», — добавил он.

По словам главы Россельхознадзора, использование серых схем связано с тем, что у европейских производителей на данный момент скопилось более 380 тысяч тонн сырья, «у которого проходит срок хранения».

«Мы с нашими белорусскими коллегами... когда еще четыре года назад попросили проводить совместные проверки на границе, как-то мы не продвинулись вперед», — подчеркнул Данкверт.

Спрос на фальсифицированную и санкционную молочную продукцию в России Данкверт объясняет тем, что внутренний рынок страны «большой и разбалансированный».