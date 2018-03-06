За приставание к 17-летней студентке в подъезде задержан 30-летний минчанин: он подозревается в других аналогичных преступлениях

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали 30-летнего минчанина, который подозревается в хулиганских действиях сексуального характера в отношении 17-летней первокурсницы. Инцидент произошел 14 февраля. За девушкой мужчина следил с момента, когда та выходила из метро. Далее он пошел за ней до дома на улице Кунцевщина. Когда девушка зашла в подъезд, он прижал ее к стене и начал приставать. Студентке удалось оказать активное сопротивление и закричать, после чего нападавший убежал. Девушка рассказала о случившемся родителям, а те сообщили в милицию.

Мужчина был задержан в тот же день. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение более 20 аналогичных эпизодов на территории столицы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (хулиганство). Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Проводятся дальнейшие разбирательства, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Есть основания полагать, что этот мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Возможных пострадавших от действий данного гражданина милиция просит сообщить во Фрунзенское РУВД г.Минска (ул.Кальварийская, 41) лично или по телефонам: 8(044)751-09-98, 8(017)207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.