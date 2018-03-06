Пьяные парень и девушка в Минске угнали авто и разбили его

В Минске пьяные парень и девушка угнали автомобиль и разбили его. Заявление об угоне поступило в Первомайское РУВД Минска. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли злоумышленников и установили обстоятельства преступления.

Вечером 23 февраля в квартире на ул.Водолажского собрались трое парней и девушка. Через какое-то время 22-летний молодой человек и его 19-летняя подруга пошли в магазин, познакомились там с владельцем авто и пригласили его в компанию. Спустя некоторое время после употребления спиртного пара решила прокатиться на автомобиле. Они взяли ключи от него и покинули квартиру, никому ничего не сказав. Парень и девушка по очереди управляли авто до тех пор, пока не разбили его. Затем с найденного в салоне телефона владельца машины вызвали такси и поехали домой, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Наутро владелец автомобиля не обнаружил на месте машину, а через какое-то время с ним связались сотрудники ГАИ и сообщили об обнаруженном разбитом авто. Первоначально хозяин уверял, что за рулем был он и сам совершил дорожно-транспортное происшествие. Но когда сотрудники Госавтоинспекции озвучили, что он будет привлечен к административной ответственности по двум статьям, то признался, что автомобилем в тот вечер не управлял. Потерпевший написал заявление в милицию спустя несколько дней после случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна). Злоумышленникам может грозить ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.