Видеофакт. Машина из кортежа Порошенко снесла мужчину, который выбежал перед ней

Служебный автомобиль полиции из кортежа президента Украины сбил в центре Киева мужчину, который выскочил на проезжую часть перед машиной. ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.

«Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика», — пояснил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что пострадавший — мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу оказали ему медицинскую помощь.