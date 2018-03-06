Видеофакт. Машина из кортежа Порошенко снесла мужчину, который выбежал перед ней
Служебный автомобиль полиции из кортежа президента Украины сбил в центре Киева мужчину, который выскочил на проезжую часть перед машиной. ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.
«Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика», — пояснил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
Он добавил, что пострадавший — мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу оказали ему медицинскую помощь.
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