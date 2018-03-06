Основатель Amazon подвинул Билла Гейтса с первой строчки рейтинга самых богатых людей мира

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг миллиардеров. В 2018 году три верхние позиции занимают создатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет.



При этом Безос вошел в топ-3 только в прошлом году, в уже в этом он стал первым и пока единственным человеком в рейтинге Forbes, чье состояние описывается двенадцатизначной цифрой и составляет 112 миллиардов долларов. За год Безос разбогател более чем на 39 миллиардов. Это самый большой скачок за всю историю.

Состояние Билла Гейтса оценено в 90 миллиардов, состояние Баффета — в 83 миллиарда.