Фотофакт. Лукашенко принял Кабаеву во Дворце Независимости

6 марта Александр Лукашенко провел встречу с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Она состоялась во Дворце Независимости после торжественного открытия в Минске Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, на котором присутствовала Кабаева.

Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко и бывшая российская гимнастка в ходе примерно полуторачасовой беседы подробно обсудили последние события в спорте с акцентом на художественную гимнастику.

Для спортсменки также провели краткую экскурсию по Дворцу Независимости, пишет БЕЛТА.

Фото БЕЛТА

Алина Кабаева – российская спортсменка, общественный и политический деятель, топ-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003). Пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998-2000, 2002, 2004). Шестикратная абсолютная чемпионка России (1999-2001, 2004, 2006-2007). Заслуженный мастер спорта России.

Член Высшего совета партии «Единая Россия» (2001-2005). Член Общественной палаты Российской Федерации (2005-2007). Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 5-го (2007-2011) и 6-го созывов (с 4 декабря 2011 года по 15 сентября 2014 года).

Награждена орденами Дружбы (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), а также Почетной грамотой президента Российской Федерации (2013).

В российских и мировых СМИ несколько раз появлялись публикации с намеками на близкую дружбу Кабаевой с Владимиром Путиным.