В Новополоцке на Западной Двине под лед провалились две девочки: одна погибла, вторая госпитализирована

На Западной Двине в черте Новополоцка 6 марта под лед провалились две девочки, одна из которых (2007 года рождения) утонула.

Трагедия произошла днем. Две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины в районе улицы Парковой. В какой-то момент дети вышли на реку, и одна из них ушла под лед. У второй девочки провалились только ноги, она была госпитализирована.

Тело погибшего ребенка на данный момент не найдено. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщает БЕЛТА.