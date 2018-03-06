Статкевич: заявку на проведение шествия планируется подать 7 марта

Еще одну заявку на проведение 25 марта в центре Минска шествия его организаторы планируют подать в Мингорисполком 7 марта, сообщил БелаПАН один из сопредседателей Белорусского национального конгресса (организация не зарегистрирована в Беларуси) Николай Статкевич.

«Будет подана заявка о проведении акции с соблюдением всех требований законодательства», — заявил он.

По словам политика, время и место начала мероприятия 6 марта согласовано на заседании рабочей группы.

Как сообщил Статкевич, в заявке будет просьба разрешить шествие от площади Якуба Коласа по проспекту Независимости до площади Победы, а затем — по улице Киселева и Богдановича к оперному театру. Такой маршрут шествия, отметил политик, отличается от того, который ранее дополнительно запросили разрешить несколько организаций — от сквера Янки Купалы до оперного театра. «Если наши заявки будут пересекаться, то это станет поводом для отказа в них», — сказал он.

«Если власти разрешат шествие, то мы пойдем по заявленному маршруту, если нет — не будем крутиться и пойдем по проспекту Независимости к скверу имени Янки Купалы, месту проведения концерта», — сообщил Статкевич.

«Мы хотели бы, чтобы все было мирно и санкционировано властями. Это будет праздничное шествие, его организаторы не готовят протестных лозунгов и плакатов», — добавил политик.