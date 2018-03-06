В Борисовском районе зарубили двух братьев

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о жестоком убийстве двух жителей Борисовского района (п.1, п.6 ч.2 ст.139 УК).

Информация о смерти двух братьев (1972 и 1990 годов рождения) в своем доме с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы утром 6 марта от родственницы погибших.

Фото Следственного комитета

С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета был проведен тщательный осмотр места преступления, детальное обследование территории, обнаруженных следов.

Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел, специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз фиксировались вещественные доказательства, опрашивались соседи, жители деревни.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан неработающий местный житель 1992 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый, проживающий по соседству, накануне находился в доме у потерпевших. В результате возникшего на почве распития спиртных напитков конфликта он нанес им множественные удары топором.

С целью установления мотива и всех обстоятельств преступления следственные действия с участием задержанного продолжаются. Назначены лабораторные исследования, в том числе по изъятому орудию преступления, сообщает Следственный комитет.