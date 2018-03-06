«Нафтан» продает свой пансионат под Москвой

Новополоцкое нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан» выставило на торги пансионат «Салтыковка» в подмосковной Балашихе.

Фото ino.by

Пансионат расположен всего в пяти километрах от московской кольцевой. Территория пансионата — более девяти тысяч квадратных метров, на которых расположены большой трехэтажный дом приемов с лифтом, гостевой дом с сауной, бассейном, бильярдным залом и 14 спальнями, большая закрытая беседка с мангалом, площадка для отдыха с мини-прудом, открытая парковка на десять автомобилей, газовая котельная, здание для персонала и охраны.

Основные здания оборудованы мебелью и современной техникой. В доме приемов имеется винный погреб.

Территория пансионата огорожена двухметровым железобетонным забором с видеонаблюдением по периметру.

Сейчас земельный участок, на котором расположен пансионат, находится в безвозмездном пользовании посольства Беларуси в России. Но после продажи пансионата этот договор будет расторгнут.

Стартовая цена «Салтыковки» — 280,2 млн российских рублей (4,96 млн долларов).