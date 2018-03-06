Белорусского «шпиона» Юрия Политику сдал бывший боец батальона «Донбасс»

Задержание в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже, было спланированной операцией. Об этом сообщает «Украинская правда».

Юрий Политика с одним из своих адвокатов

В Службу безопасности Украины о подозрительном молодом человеке из Беларуси сообщил бывший боец добровольческого батальона «Донбасс» Дмитрий Острик, который после возвращения из зона АТО сотрудничал с работающей в Чернигове волонтерской организацией «Север».

«Этот парень сильно рвался в АТО. Хотел быть оператором беспилотника. В принципе, нормальное желание для молодого человека», — рассказал Дмитрий Острик «Украинской правде».

Но вскоре, по его словам, Политика начала задавать подозрительные вопросы.

«Понимаете, блин, все интересуются, как там, в АТО, но задают примерно одинаковые вопросы. А у него были формулировки такие: воюют ли белорусы, сколько, где именно? Он даже просил меня: "Расскажи про пытки пленных со стороны Украины". Именно Украины, понимаете? Вот такие мелочи стали сильно напрягать. Как-то раз задал ему пару наводящих вопросов, он на них повелся, после чего я уже доложил в СБУ», — сказал Острик.

Именно Острик дал Политике скачать карту, которая была найдена на флешке белоруса после задержания и названа картой секретной операции украинской армии.

Начальник штаба «Севера» Юрий Горный говорит, что Политику очень интересовали противотанковые управляемые ракеты — «всё спрашивал, как прорваться на Донбасс, чтобы с них пострелять». «При этом он не хотел, чтобы знали, где он, кто он», — сказал Горный, в прошлом — сотрудник СБУ.

По поводу подозрительного белоруса Горный обратился к своим бывшим коллегам, но оказалось, что Политика уже попал в поле зрения спецслужб.

Юрий Политика был задержан 16 июня 2017 года на границе Украины при выезде в Беларусь. СБУ обвиняет 33-летнего Юрия Политику в передаче секретных данных иностранному государству. Сам Политика все обвинения отрицает и заявляет, что в его отношении сотрудниками СБУ применялись пытки и психологическое давление.

Политика заявляет, что приехал в Украину, чтобы что-то изменить в своей жизни. Он даже планировал со временем получить гражданство этой страны.

Судебный процесс по делу Юрия Политика начался 13 февраля в Черниговском районном суде.