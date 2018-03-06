Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусе

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что, если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Российская сторона должна признать существование в стране системы государственной поддержки допинга.

«Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF», — сказал Андерсена на пресс-конференции по итогам заседания совета IAAF в Бирмингеме.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами. В ноябре прошлого года совет IAAF решил не восстанавливать федерацию в правах из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты.

6 марта совет IAAF вновь рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА. Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к полному исключению ВФЛА.

Признание постулатов из доклада Макларена также требуется для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без аккредитации которого в РФ нельзя будет вообще проводить никакие турниры.

«ВФЛА и РУСАДА по-прежнему не предоставили антидопинговый план на 2018 год. Российские власти по-прежнему не признали систему государственной поддержки допинга, которая была раскрыта Ричардом Маклареном и комиссией Самуэля Шмида. Кроме того, РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством как соответствующее антидопинговым критериям», — уточнил Андерсен.