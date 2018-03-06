В Гомеле женщина переходила дорогу, поскользнулась и упала прямо под колеса буса
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В Гомеле 6 марта произошло смертельное ДТП, о котором сообщается в группе «ЧП Гомель» соцсети «ВКонтакте».
Как пишут очевидцы, трагедия произошла около 12:30 на улице Станкостроительный проезд. Микроавтобус «Фольксваген Крафтер» с минскими регистрационными номерами двигался задним ходом, а пешеход в это время переходила дорогу. В какой-то момент женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля. Она умерла на месте.
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