При крушении российского военного самолета Ан-26 в Сирии погибли не 32, а 39 человек
По уточненным данным, на борту транспортного военного российского самолета Ан-26, потерпевшего 6 марта крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. В катастрофе никто не выжил. Все погибшие были военнослужащими Вооруженных Сил РФ, передает канал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что при крушении погибли 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
В Минобороны РФ подчеркнули, что огневого воздействия по самолету не было.
Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего.
Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
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