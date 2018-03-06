«Это будет прорыв». В 2018 году поставки белорусской мясо-молочной продукции в Китай могут вырасти в разы

Нынешний год может стать прорывным в поставках белорусской мясо-молочной продукции на китайский рынок. Такое мнение высказал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, отвечая 6 марта на вопросы журналистов.

Он констатировал, что в конце 2017 года были подписаны контракты на поставку в Китай белорусской молочной и мясной продукции на 114 млн долларов.

«В 2017 году были поставки на 15 млн долларов, в 2016-м — на 5 млн долларов. Если мы реализуем мясо-молочной продукции на 114 млн долларов, под которыми подписались, это будет прорыв», — цитирует посла БелаПАН.

В конце прошлого года стало известно, что два белорусских мясоперерабатывающих завода — «Велес-Мит» и «Могилевский мясокомбинат» — получили разрешения на поставку говядины в Китай.

Данное решение было объявлено по итогам прошедшей 12 декабря 2017 года в Пекине встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и руководителя Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупина.

Беларусь стала 13-й в мире и первой в СНГ страной, получившей аккредитацию на поставки говядины на рынок КНР.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире импортером говядины. Посольство Беларуси в Китае сообщало, что в 2016 году в КНР было поставлено говядины на 2,6 млрд долларов США.

Белорусские власти также рассчитывают на скорое завершение процесса допуска ведущих белорусских производителей мяса птицы на рынок Китая.