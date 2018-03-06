«Будешь его жена, а моя любовница». Корреспондент Би-би-си рассказала о домогательствах депутата Госдумы Слуцкого

Парламентский корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова обвинила в сексуальных домогательствах депутата Госдумы России Леонида Слуцкого, сообщается на сайте этого СМИ.

По словам Рустамовой, инцидент произошел 24 марта 2017 года в кабинете Слуцкого, куда она пришла, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Журналистка зашла в кабинет депутата вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой Рудаковой. Однако помощницу Слуцкого попросили ненадолго выйти из кабинета, поскольку она по совместительству работала корреспондентом ТАСС.

Рустамова задала депутату вопрос о визите Ле Пен в Москву, однако тот быстро сменил тему беседы, назвал журналистку «зайчуткой» и предложил ей бросить BBC и идти работать к нему. Рустамова отказалась. На вопрос, связано ли нежелание дать ей комментарий с ее работой на BBC, Слуцкий ответил: «Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся».

Журналистка ответила, что у нее есть молодой человек. Депутат предложил ей бросить жениха, однако та ответила, что хочет выйти за него замуж. «Отлично, будешь его жена, а моя любовница», – ответил Слуцкий.

В конце разговора депутат сказал: «Давай, зайчонок, будет настроение – заглядывай, я по тебе соскучился», – после чего, как пишет BBC, резко приблизился к ней, провел «внутренней частью ладони по лобку вверх» и отскочил. Весь разговор журналистки с депутатом был записан, поскольку Рустамова включила диктофон при входе в кабинет, чтобы взять комментарий. По словам журналистки, Слуцкий знал о ведущейся записи.

Журналистка сказала депутату, что больше к нему не придет, потому что он «распускает руки».

«Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки – это некрасивое выражение», – ответил Слуцкий. Он добавил, что пристает красиво.

«Не переживай. Давай заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть... Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на [...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать», – подытожил он.

В феврале 2018 года четыре журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заверил, что «никогда такого не было», но отказался проходить проверку на полиграфе.