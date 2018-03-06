Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу белоруса, оштрафованного за репост в социальной сети

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальную жалобу жителя Гомеля Павла Каторжевского и направил ее белорусским властям для комментария.

Молодой человек в мае 2017 года был оштрафован по решению суда за репост информационного материла на своей странице «ВКонтакте». Он разместил материал из группы «Революционное действие», которая была включена в список экстремистских ресурсов. Но на момент репоста Каторжевский не знал о том, что материал признан экстремистским, тем более в статье речь шла о ветеранах Великой Отечественной войны. Не помогло молодому человеку и то, что он добровольно удалил данную ссылку.

Исчерпав внутренние средства правовой защиты, Каторжевский обратился в Комитет ООН по правам человека, так как считает, что решение суда нарушает его право на свободу выражения мнения. Жалобу в международную структуру ему помог составить правозащитник Леонид Судаленко, пишет БелаПАН.

Судаленко отметил, что «подобные судебные решения — наступление на свободу выражения мнений через получение и распространение информации». Правозащитник обращает внимание, что экстремистской названа информация с призывом позаботиться о ветеранах войны по-настоящему, а не декларативно.

«Проблема в том, что государство не объясняет, почему, кем, на каком основании тот или иной материал назван экстремистским. В итоге людей преследуют за высказывания только на том основании, что та или иная информация неизвестно кем признана запрещенной к распространению. Жалоба Каторжевского — первая, по итогам которой мы узнаем, являются ли белорусские ограничения нарушением права на высказывание мнения», — прокомментировал Судаленко.

Беларусь, напомним, является единственной страной в Европе, граждане которой лишены права на обращение в Европейский суд по правам человека. Единственным механизмом защиты прав на международном уровне являются комитеты ООН.

В 2017 году Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению 16 жалоб белорусов, которые касаются мирных собраний (в том числе — акций нетунеядцев), свободы высказывания мнений и преследования фрилансеров. Десять из шестнадцати жалоб подготовил Судаленко.