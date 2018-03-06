Фотофакт. В Минске прошел конкурс «Мисс торговля – 2018»

Титул «Мисс торговля – 2018» в Минске завоевала представительница СОАО «Коммунарка» Татьяна Дмитриева.

«Мисс зрительских симпатий» стала Анастасия Кавко из КУП «Минскхлебпром».

«Мисс фото» — Полина Романовская, представляющая КУП «Минская овощная фабрика».

«Мисс деловой образ» стала представительница ОАО «Минский завод хлебопродуктов» Инесса Мельгуй.

«Мисс грация» названа представительница ОАО «Заводской райпищеторг» Маргарита Коваленко.

«Мисс оригинальность» стала представительница ЗАО «Юнифуд» Анна Янушкова.

«Мисс стиль» стала представительница ОАО «Азарэнне» Александра Пугачева.

«Мисс гламур» названа представительница КУП «Торговый центр Радзивилловский» Алина Гордейчик.

«Мисс элегантность» стала представительница ТКУП «Универмаг Беларусь» Надежда Каминская.

Конкурс красоты и женственности «Мисс торговля» проводился в столице в пятый раз. Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрировали работницы предприятий торговли, общественного питания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За почетное звание боролись 19 участниц. Им предстояло выполнить несколько заданий, в числе которых дефиле «Весеннее настроение», «Я и спорт», презентация предприятий с театрализованным представлением, пишет БЕЛТА.