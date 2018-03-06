Неофициально: компания «БелВиллесден» приобрела сеть супермаркетов «Белмаркет»

На прошлой неделе была завершена сделка по приобретению иностранным унитарным предприятием «БелВиллесден» (торговые марки «Гиппо», МОМО) сети супермаркетов «Белмаркет», владельцем которой было ИООО «БелМаркетКомпани», пишет belretail.by.

Официально представители «БелВиллесден» не комментируют сделку, однако данные, поступающие из различных источников, подтверждают покупку. Так Onliner.by ссылается на информацию от сотрудников ритейлеров и пишет, что источники внутри обеих компаний подтвердили смену собственника «зеленой» сети.

По информации belretail.by, сделку закрыли на прошлой неделе. Источник в «Белмаркете» подтвердил факт покупки. Также известно, что новый собственник не планирует переименовывать магазины «Белмаркет» в «Гиппо». Скорее всего, «БелВиллесден» с учетом значительного укрупнения своего розничного бизнеса, займется оптимизацией всех бизнес-процессов, закупок и логистики.

Информация о возможной продаже магазинов «Белмаркет», которыми управляет российская инвестиционная компания A1, входящая в «Альфа Групп», другому оператору появились еще летом прошлого года. В качестве покупателя называлась сеть «Соседи». Однако, судя по всему, сторонам не удалось договориться.

Сеть «Белмаркет» насчитывает 71 торговый объект формата супермаркет.

«До сих пор формат магазина площадью около 4 тысяч кв.м является наиболее эффективным по экономическим показателям. Но рынок развивается, и магазины меньшей площади тоже интересны», — рассказали в компании «БелВиллесден» порталу Onliner.bу.

Сеть «Гиппо» насчитывает 8 магазинов в Минске и по одному в Могилеве и Гомеле.

Подробности по сделке ожидаются в ближайшее время.