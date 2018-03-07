«Ливерпуль» и «Реал» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018. 6 марта клубы провели ответные матчи 1/8 финала.

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» — 0:0. В первом матче английский клуб разгромил своего соперника – 5:0.

Мадридский «Реал» на выезде обыграл французский «Пари Сен-Жермен» — 2:1 (Криштиану Роналду, 52, Каземиро,80; Кавани, 71). Дома «Реал» также был сильнее — 3:1.

Матчи в Ливерпуле и Мадриде начались с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался 4 марта в возрасте 31 года.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 16 марта.