Госдеп США не намерен помогать Насте Рыбке

Госдеп США не собирается помогать уроженке Беларуси Насте Рыбке, так как она не имеет американского гражданства. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, сообщают РИА Новости.

«Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — заявила Нойерт. При этом представитель Госдепа отказалась комментировать информацию, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы. «Это звучит как очень странная история», — сказала представитель Госдепа США.

Настя Рыбка с еще одним уроженцем Беларуси Алексом Лесли вместе в феврале была задержана полицией Таиланда за проведение секс-тренингов. 28 февраля Лесли написал в американское консульство письмо, в котором просил США предоставить убежище ему и Рыбке. По его словам, у них есть «очень важная для США информация».

5 марта Рыбка заявила корреспонденту The New York Times, что если США предоставят ей убежище, то она передаст им 16-часовую аудиозапись, на которой некие люди обсуждают планы вмешательства России в американские выборы.

В американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка может претендовать лишь на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить, только находясь на территории страны.