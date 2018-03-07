Золотовалютные резервы Беларуси вновь превысили 7 млрд долларов

За февраль международные резервные активы Беларуси увеличились на 9,5% и составили на 1 марта 2018 года 7.093,4 млн долларов США, сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, в феврале золотовалютные резервы выросли на 616,1 млн долларов после их снижения в январе 2018 года на 837,9 млн долларов.

«Увеличению международных резервных активов в феврале способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», — отмечает Нацбанк.

Кроме этого, росту резервов способствовало поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

«Правительством и Национальным банком в феврале исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 470 млн долларов США», — уточняет регулятор.

Там также отметили, что с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте объем золотовалютных резервов должен составить не менее 6 млрд долларов к концу года.

Как сообщалось ранее, за 2017 год золотовалютные резервы Беларуси выросли на 2,4 млрд долларов и на 1 января 2018 года составили 7,3 млрд долларов.

В 2018 году Беларусь на погашение и обслуживание внешнего госдолга должна направить 3,1 млрд долларов. В частности, в бюджете на 2018 года запланированы платежи по кредитам России на сумму 1.007,5 млн долларов, по кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития — 475,7 млн. долларов. Кроме этого, на выплату кредитов Китая нужно будет направить 563,4 млн долларов.

Также в бюджете на 2018 год предусмотрены выплаты владельцам белорусских евробондов в размере 936,6 млн долларов и выплаты по кредитам Всемирного банка на сумму 95,3 млн долларов.

Кроме этого, следует отметить, что в текущем году Нацбанк Беларуси намерен сократить свою задолженность перед коммерческими банками, которая на начало 2018-го составляла 1,5 млрд долларов. За 2017 год задолженность центрального банка перед коммерческими банками снизилась на 866 млн долларов, пишет БелаПАН.