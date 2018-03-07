В Столинском районе водитель грузовика сбил велосипедиста и скрылся: через три часа он был обнаружен и задержан

В Столинском районе водитель грузовика сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 6 марта около 11:10 на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. По предварительной информации, 51-летний житель Столина на автомобиле МАZ-МАN с прицепом двигался в сторону Давид-Городка. На 68-м км он сбил 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. Водитель грузовика с места ДТП скрылся. На территории Столинского, Пинского, Лунинецкого и Житковичского районов вводился план «Перехват». Спустя примерно три часа сотрудники ГАИ задержали разыскиваемого.