На рынке в Ждановичах мужчина украл у соседа по точке более 10 тысяч долларов

Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержан ранее не судимый 30-летний мужчина, который совершил хищение 600 тысяч российских рублей (около 10,5 тыс. долларов) и двух тысяч долларов США из торгового павильона на рынке в Ждановичах.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, незадолго до кражи владелец торговой точки приобрел валюту для последующей закупки товара за границей. Мужчина вскользь упомянул об этом в разговоре со своим коллегой — владельцем точки, специализирующейся на реализации аналогичного товара (нижнего белья), который в последующем и совершил хищение крупной суммы.

Следственно-оперативной группой совместно с экспертами в ходе осмотра места происшествия были изъяты объекты для проведения трасологических, дактилоскопических, генотипоскопических экспертных исследований.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что в рабочее время ключ от контейнера, который и является торговым павильоном, продолжительное время находится в замочной скважине, сумел сделать его дубликат.

Центральным районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 4 ст. 205 (кража). Задержанному уже предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.