Видеофакт. На трассе М1 легковушка после столкновения со столбом в прямом смысле летела около 60 метров

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На автодороге М1/E30 «Брест-Минск-гр.РФ» 6 марта около 17 часов легковой автомобиль врезался в столб после чего в прямом смысле пролетел не менее полусотни метров. ДТП было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

По предварительной информации: 52-летний житель Бреста, управляя автомобилем марки «Рено Клио», двигался по автодороге М1/E30 «Брест-Минск-гр.РФ», со стороны Березы в направлении Бреста. На 68 км водитель не справился с управлением автомобиля (предварительно уснул), съехал на обочину, допустил наезд на опору освещения и вылетел в придорожный кювет, сообщает ГАИ Брестской области.

В результате ДТП 25-летняя брестчанка с различными травмами была доставлена в Кобринскую ЦРБ. Проводится проверка.

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Тэги: ДТП ГАИ

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