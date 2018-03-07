Coca-Cola впервые за свою более чем вековую историю намерена выпустить алкогольный напиток

Компания Coca-Cola планирует впервые за 125 лет своего существования выпустить алкогольный напиток, пишет The Financial Times.

Решение о выпуске нового продукта, предназначенного, в первую очередь, для японского рынка, в руководстве компании назвали историческим.

Coca-Cola, сообщает издание, планирует завоевать долю в сегменте «чжухай» — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

О том, что Coca-Cola может выпустить алкогольный напиток ранее заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо, отвечая на вопрос о том, какие новые продукты готовятся к выходу на рынок в 2018 году.

Рынок напитков «чжухай», по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, отмечает FT, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.