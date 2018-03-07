Пьяный пассажир маршрутки напал на водителя и повредил машину

Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении жителя Волковыска.

Инцидент произошел 4 марта. Мужчина 1967 года рождения поехал на маршрутке из Волковыска в Гродно, чтобы навестить в больнице отца. В поездку он взял бутылку водки и выпивал по дороге.

В 50 километрах от Волковыска пассажир начал требовать у водителя переключить музыку в салоне, на замечания попутчиков не реагировал, нецензурно не выражался.

За 8 километров до Гродно недопитая и открытая бутылка водки упала на пол салона микроавтобуса. Водитель попытался высадить пьяного пассажира, однако тот не захотел выходить из машины. Позже, уже на улице, мужчина набросился с кулаками на водителя, а затем стал бить по автомобилю и повредил боковые зеркала, разбил лобовое стекло.

Пока водитель и другие пассажиры дожидались милицию, хулиган поймал попутку и уехал в Гродно. Однако, к отцу мужчина так и не попал. В областном центре, «понимая, что натворил», он отправился обратно в Волковыск, где и был задержан, сообщает УВД Гродненского облисполкома.