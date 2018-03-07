Фотофакт. Лукашенко вручил чемпионке Пхенчхана Анне Гуськовой орден Отечества III степени

Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась 7 марта во Дворце Независимости.

Так, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Анна Гуськова получила из рук главы государства орден Отечества III степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», сообщает БЕЛТА.

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Ранее в одном из интервью Анна Гуськова предположила, какие чувства будет испытывать, если ей доведется встретиться лично с Александром Лукашенко.

Спортсменка отметила, что еще никогда с ним не встречалась, но хорошо помнит, как «пересохло во рту, когда узнала, что меня наградили орденом Отечества III степени».

Поэтому, вероятно, в случае встречи с Лукашенко реакция будет такой же, как «при встрече с любимым актером, твоим кумиром. Ты обомлеешь и растеряешься», приводит TUT.by слова олимпийской чемпионки.