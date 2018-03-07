Погода на длинных выходных будет сырой и неустойчивой, с небольшими морозами и оттепелью

На грядущих длинных выходных в Беларуси прогнозируется сырая и неусточивая погода с небольшими морозами и оттепелью.

В четверг, 8 марта, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля по юго-западу до минус 7 по северо-востоку страны. Днем будет от минус 3 до плюс 2, в юго-западных районах страны температура повысится до 3-7 градусов тепла.

В пятницу, 9 марта, атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля - 6 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по западу страны — до 5-8 градусов тепла.

В субботу, 10 марта, сохранится сырая неустойчивая погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет от минус 1 до плюс 4, в юго-западных районах — 5-7 тепла.

В воскресенье, 11 марта, в отдельных районах страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью подморозит, температура воздуха понизится до 2-7 градусов, днем будет от минус 2 до плюс 4. В юго-западных районах страны будет теплее: ночью около нуля, днем 5-8 тепла, сообщает Белгидромет.