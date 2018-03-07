Стали известны некоторые подробности гибели девочки, провалившейся под лед на Западной Двине

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Следователи Новополоцкого городского отдела Следственного комитета проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки.

6 марта в 15 часов 45 минут в Новополоцкий ГОВД поступило сообщение, что малолетний ребенок провалился под лед на реке Западная Двина.

На место происшествия выбыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что две девочки 10 и 12 лет гуляли по берегу реки вблизи улицы Парковой. Во время прогулки они вышли на лед, подошли к краю берега. В один из моментов лед треснул, и 10-летняя девочка провалилась в воду. Вторая в это время сняла свою куртку и бросила ее в воду, пытаясь спасти подругу. Видя, что течение относит ребенка от берега, 12-летняя девочка позвала на помощь рыбаков. Спасти ребенка не удалось, ее затянуло течением под лед.

12-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли рюкзак, принадлежащий 10-летнему ребенку, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Согласно имеющимся данным, семья, в которой проживала 10-летняя девочка, характеризуется положительно, в социально-опасном положении не находится, сообщает Следственный комитет.

 

Фото с сайта Следственного комитета

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Тэги: провалилась под лед гибель ребенка Западная Двина Город: Новополоцк

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