В Мингорисполком подана еще одна заявка на проведение шествия на День Воли

Очередную, третью по счету, заявку на проведение 25 марта в центре столицы шествия подали его организаторы в Мингорисполком 7 марта.

Как сообщил БелаПАН активист оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада) Сергей Спарыш, вместе с ним заявку подали еще два активиста оппозиции — Валентин Троцкий и Игорь Кравченко.

В заявке содержится просьба разрешить шествие от площади Якуба Коласа по проспекту Независимости до площади Победы, а затем по улицам Киселева и Богдановича к оперному театру. Этот маршрут отличается от того, который был ранее дополнительно запрошен несколькими организациями, — от сквера Янки Купалы до оперного театра.

«Если наши заявки будут пересекаться, то это станет поводом для отказа в них», — пояснил 6 марта БелаПАН один из сопредседателей Белорусского национального конгресса (организация не зарегистрирована в Беларуси) Николай Статкевич. «Если власти разрешат шествие, то мы пойдем по заявленному маршруту, если нет — не будем крутиться и пойдем по проспекту Независимости к скверу имени Янки Купалы, месту проведения концерта», — сообщил Статкевич.

«Мы хотели бы, чтобы все было мирно и санкционировано властями. Это будет праздничное шествие, его организаторы не готовят протестных лозунгов и плакатов», — добавил политик.

Первую заявку на празднование 100-летия БНР подали в горисполком 25 января представители 13 партий и организаций. Они просили разрешить проведение демонстрации, митинга и концерта в центре города. Столичные власти запретили празднование в таком формате, обосновав свое решение тем, что заявители допустили ряд нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Еще одна заявка была подана 28 февраля представителями пяти организаций (Объединенная гражданская партия, объединение «БНФ «Адраджэньне», движение «За Свободу», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и просветительское учреждение «Амарока»). 2 марта они посетили Мингорисполком, где им был дан положительный ответ.