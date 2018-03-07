Задержанный в день местных выборов оператор «Белсата» оштрафован на 30 базовых величин

Задержанный в день местных выборов на одном из избирательных участков в Минске оператор вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Андрей Козел оштрафован за неподчинение требованиям милиции на 30 базовых величин (735 рублей). Такое решение, как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации журналистов, принял 7 марта судья суда Центрального района Минска Иван Костян.

Как сообщалось, 18 февраля на столичном избирательном участке № 27 на выборах в местные советы депутатов Козел был наблюдателем. Его обвинили в том, что он отказался подчиниться требованиям милиции, не прекратил видеотрансляцию подсчета голосов и не покинул участок, тем самым совершив административное правонарушение.

19 февраля суд начал рассмотрение дела, однако отправил его в милицию на доработку. Перед началом заседания Козел сказал журналистам, что при задержании сотрудники милиции били его по голове, почкам и ребрам. Медицинскую помощь ему не оказали. Ночь оператор провел в камере. «Председатель комиссии потребовала покинуть участок, но я продолжал снимать, потому что наблюдать и снимать подсчет голосов не запрещено законодательством. Тогда сотрудники милиции вытащили меня силой, моей головой разбили стеклянные двери участка и продолжали избивать в коридоре», — рассказал Козел.