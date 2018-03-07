Заключен под стражу 19-летний студент, подозреваемый в убийстве беременной женщины и покушении на убийство ее мужа

К 19-летнему учащемуся кобринского колледжа, который подозревается в убийстве беременной женщины и покушении на убийство ее мужа, 1 марта применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Согласно показаниям подозреваемого, со своими жертвами он знаком не был. Нападение на супружескую пару было совершено 11 февраля около 20:30 на одной из улиц Кобрина. 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу нападавший нанес множественные удары ножом по различным частям тела. Пострадавших доставили в больницу, где в тот же вечер, около 21:30, женщина скончалась.

По словам Иванюка, подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания 23 февраля. В ходе проведенного обыска по месту жительства юноши были обнаружены и изъяты шесть ножей и кастет. Молодой человек ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, проживал в общежитии колледжа, в котором учился.

Управление Следственного комитета по Брестской области 11 февраля возбудило дело по ч. 1 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Расследование уголовного дела продолжается. Мотивы преступления устанавливаются. На данное время 39-летний мужчина выписан из больницы.