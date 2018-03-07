Фотофакт. В Минске участок улицы Горецкого рядом с «Гиппо» ушел под воду
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В Минске участок улицы Горецкого напротив «Гиппо» серьезно затопило. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В администрации Фрунзенского района TUT.by рассказали причины инцидента.
Замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей отметил, что около 12:50 прорвало трубопровод холодного водоснабжения. К данному моменту утечка воды остановлена, а районный ремавтордор контролирует, чтобы вода не намерзала.
Фото со страницы Ирины Антоновой в фейсбуке
«Помпы [откачки воды] уже работают, сейчас подъедет аварийка, и до конца дня все устранят. Не думаю, что будут какие-то отключения», — подчеркнул чиновник.
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