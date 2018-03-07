Тарифная ставка первого разряда увеличена до 34 рублей

/ Общество
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С 1 марта в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций.

Постановлением Совмина от 1 марта 2018 года №172 с 1 марта увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций с 33 до 34 рублей.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов.

При этом размеры корректирующих коэффициентов не изменяются, пишет БЕЛТА.

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Тэги: тарифная ставка

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