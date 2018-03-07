Минский Молодежный театр перестроили под концертный зал

Бывший Молодежный театр на пр. Машерова, 33 станет базовой площадкой для концертного оркестра «Немига».

«Планируется, что эксплуатирующей организацией станет ГУ "Минскконцерт". Эта площадка будет базовой для концертного оркестра "Немига". После открытия в городе появится еще одна хорошая площадка для культурных мероприятий и творческих экспериментов», — уточнила начальник управления культуры Виталина Рудикова агентству «Минск-Новости».

Здание построили в 1956 году. Изначально там располагался кинотеатр «Спартак». В 1980-х там разместился Молодежный театр. С 2009-го постройка находилась на реконструкции — там делали перепланировку и возводили пристройку. После ремонта внутри появились зрительный зал на 180 мест, плюс 4 — для маломобильных посетителей, гостевой балкон на 8 человек, буфет, артистическое фойе и другие помещения.

Предварительно, ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2018 года.