В Гомеле задержали двух чиновников за коррупцию

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Сотрудники Следственного комитета задержали двух крупных чиновников из управления юстиции Гомельского облисполкома.

В хищение путем злоупотребления служебными полномочиями подозревают начальника управления принудительного исполнения — замначальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома и его заместителя, сообщает БелаПАН.

В 2017 году в суде Центрального района Гомеля было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения — начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Она была наказана тремя годами лишения свободы.

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Тэги: коррупция облисполком Персона: Мария Кривоногова Город: Гомель

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