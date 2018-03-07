В Гомеле задержали двух чиновников за коррупцию
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Сотрудники Следственного комитета задержали двух крупных чиновников из управления юстиции Гомельского облисполкома.
В хищение путем злоупотребления служебными полномочиями подозревают начальника управления принудительного исполнения — замначальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома и его заместителя, сообщает БелаПАН.
В 2017 году в суде Центрального района Гомеля было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения — начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Она была наказана тремя годами лишения свободы.
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