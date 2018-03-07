Пятерых полешуков осудили за насилие и хулиганство в отношении сотрудников ГАИ

Суд Столинского района вынес приговор пятерым жителям деревни Ольшаны.

Четверо фигурантов дела осуждены по статье за хулиганство: 22-летнего и 19-летнего суд приговорил к полутора годам лишения свободы, 18-летнего и 15-летнего — к одному году лишения свободы; всех с отсрочкой исполнения наказания. Пятый фигурант — 41-летний мужчина — признан виновным в насилии: ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает БелаПАН.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

29 июля 2017 года в агрогородке местный житель на мотоцикле совершил ДТП, в котором пострадала малолетняя односельчанка. На место прибыли сотрудники ГАИ, а также собралась большая группа местных жителей, которые предъявляли претензии к работе инспекторов на месте дорожной аварии. В ответ на требования сотрудников Госавтоинспекции покинуть место ДТП 41-летний применил в отношении них насилие. Четверо других фигурантов повредили два служебных автомобиля дорожно-патрульной службы ГАИ.