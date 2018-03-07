Беларусь дороже Польши. Американские эксперты назвали самые дешевые страны

Финансово-консультационный портал GOBankingRates проанализировал 115 стран, сравнил цены в них с нью-йоркскими и опубликовал топ-50 дешевых стран.

Самыми дешевыми странами, исходя из рейтинга, являются Индия, Саудовская Аравия, Пакистан, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет, Бангладеш и Македония. Беларусь находится на 27 месте.

«На фоне завораживающей природы, среди дворцов и крепостей, вы почувствуете себя, как в сказке. Стоимость жизни здесь на 66% ниже, чем в Нью-Йорке, цены на продукты составляют лишь 28% от нью-йоркских, а аренда жилья обойдется на 89% дешевле», — написано о Беларуси в комментарии к рейтингу.

Наша страна дороже Румынии (11), Грузии (16), Молдовы (19), Польши (22), Болгарии (25), Турции (26), но дешевле Сербии (29), Казахстана (31), Армении (34), Азербайджана (35), Чехии (39), Словакии (45), Венгрии (50).