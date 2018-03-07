Белорус сделал гид по Минску для зарубежных стартаперов

/ Техно
Просмотров: 51 Комментариев: 0

Системный аналитик Дмитрий Павич создал гид по Минску для иностранных стартаперов, в котором описал преимущества открытия бизнеса в городе и основные моменты, которые нужно знать для обустройства.

Среди преимуществ, которые должны, по мнению автора, привлечь стартапы в Минск — специальные условия в Парке высоких технологий и описанные в Декрете №8 льготы, который начнут действовать в конце марта, большое количество квалифицированных разработчиков и достойные условия для жизни в Минске, сообщает Dev.by.

Документ разделён на 4 блока. Первый — знакомство со стартап-сообществом Минска. В него вошли основные ресурсы, организаторы мероприятий и календари. Вторая «остановка» — выбор коворкинга. В списке оказалось 8 минских мест, которые можно арендовать для мероприятий или работы. Третья часть посвящена деньгам и содержит информацию об акселераторах и инкубаторах, платформах для краудфандинга, инвесторах и других возможностях привлечения денег. Документ завершается списком источников, из которых можно почерпнуть важную информацию для открытия компании в Беларуси.

Из соседних городов на портале размещены гиды по Вильнюсу, Риге, Варшаве, Гданьску, Кракову, Киеву, Львову, Харькову, Москве.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: стартап коворкинг ПВТ декрет о ПВТ Персона: Дмитрий Павич Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Белорусские айтишники взяли высоту в миллиард долларов

Белорусские айтишники взяли высоту в миллиард долларов

«Мы точно станем стартап-нацией. Надо только немного подождать»

«Мы точно станем стартап-нацией. Надо только немного подождать»

Первый мини-коворкинг для ремесленников открыт в Гомеле

Первый мини-коворкинг для ремесленников открыт в Гомеле

Создатели MSQRD: будете думать о том, что сейчас в тренде — опоздаете

Создатели MSQRD: будете думать о том, что сейчас в тренде — опоздаете

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)