Белорус сделал гид по Минску для зарубежных стартаперов

Системный аналитик Дмитрий Павич создал гид по Минску для иностранных стартаперов, в котором описал преимущества открытия бизнеса в городе и основные моменты, которые нужно знать для обустройства.

Среди преимуществ, которые должны, по мнению автора, привлечь стартапы в Минск — специальные условия в Парке высоких технологий и описанные в Декрете №8 льготы, который начнут действовать в конце марта, большое количество квалифицированных разработчиков и достойные условия для жизни в Минске, сообщает Dev.by.

Документ разделён на 4 блока. Первый — знакомство со стартап-сообществом Минска. В него вошли основные ресурсы, организаторы мероприятий и календари. Вторая «остановка» — выбор коворкинга. В списке оказалось 8 минских мест, которые можно арендовать для мероприятий или работы. Третья часть посвящена деньгам и содержит информацию об акселераторах и инкубаторах, платформах для краудфандинга, инвесторах и других возможностях привлечения денег. Документ завершается списком источников, из которых можно почерпнуть важную информацию для открытия компании в Беларуси.

Из соседних городов на портале размещены гиды по Вильнюсу, Риге, Варшаве, Гданьску, Кракову, Киеву, Львову, Харькову, Москве.