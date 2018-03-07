В Беларуси создали Совет по развитию цифровой экономики — с сыном Лукашенко

Он будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Создание Совета предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщает Pravo.by. Он определит цели и задачи цифровой трансформации национальной экономики, установит приоритеты внедрения цифровых технологий для производственных отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы, сформирует благоприятную правовую и регуляторную среду для развития национальной цифровой экономики.

Среди задач также реализация инвестпроектов и проектов государственно-частного партнерства в области информационно-коммуникационных технологий и международное сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Председателем Совета назначили премьер-министра Андрея Кобякова. Также в нем будут Василий Матюшевский, Аркадий Добкин, Дмитрий Гурский, Всеволод Янчевский, Виктор Лукашенко — всего 16 человек.